歐洲議會通過香港侵犯自由決議　華斥混淆是非

歐洲議會周四（20日）通過《關於香港侵犯基本自由》決議，指摘香港人權和自由狀況，稱《港區國安法》阻礙中歐之間的信任與合作，並呼籲歐盟機構和成員國對華採取具體行動以至制裁。中國駐歐盟使團發言人周五（21日）回應表示堅決反對，促歐洲議會停止插手香港事務和中國內政。

歐洲議會周四公布《關於香港侵犯基本自由》決議的表決結果，以585票贊成、46票反對和41票棄權通過。歐洲議會強烈譴責香港人權惡化，包括集會和新聞自由受限制，呼籲香港政府釋放所有政治犯，並撤銷對近年所有被捕和平示威者的指控。議員指摘中國政府試圖把其威權體制在內部以至外部合法化，敦促歐洲理事會制裁鎮壓人權的中港官員，並要求外交抵制北京下月舉行的冬奧會。

中國駐歐盟使團發言人回應時批評該決議混淆是非，歐洲議會一些政客屢屢在涉及中方主權、安全與領土完整的問題上採取對抗行徑，一再以自由和人權為名就香港事務指手畫腳，為反中亂港分子撐腰打氣。中方強烈敦促歐洲議會恪守國際法和國際關係基本準則，停止干預香港特區法治與司法獨立、詆毀與歪曲「一國兩制」及破壞中歐關係的正常氛圍。