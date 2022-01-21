內地去年破毒品案5.4萬宗　寄遞販毒案激增6成

內地公安部周三（19日）通報，去年全國共破獲毒品犯罪案件5.4萬宗，拘獲疑犯7.7萬人，繳獲毒品27噸。隨着互聯網新業態和郵寄快遞行業快速發展，公安機關去年偵破寄遞毒品案同比增6成，繳獲毒品同比上升逾7倍。

國家禁毒辦常務副主任、公安部禁毒局局長梁雲在當日記者會上表示，針對近年來毒品犯罪的新特點，去年全國公安針對新增列管6種易製毒化學品，強化可疑交易核查、製毒原料來源倒查，共查獲製毒物品1,282噸，同比下降45%。

針對一段時間寄遞渠道販毒活動突出問題，公安部會同國家郵政局部署開展專項整治行動，共破獲寄遞渠道毒品犯罪案件1,709宗，拘獲疑犯3,802人，繳獲毒品4.3噸，較上年同期分別上升60%、110%和740%。

在同日舉行的2022年全國移民管理工作會議獲悉，去年全國移民管理機構共破獲毒品案件1,006宗，拘獲疑犯1,320人，繳獲各類毒品10.38噸、易製毒化學品626.28噸；查繳各類槍枝2598支，緝私案值3.76億元人民幣（約4.67億港元）。另去年全年共偵辦妨害國（邊）境管理犯罪案件1.87萬宗，拘獲疑犯4.88萬人，查獲偷渡人員4.79萬人，同比分別上升128%、256%、244%。