日美首腦周五視像會晤　商中朝俄議題

日本首相岸田文雄將於美國時間周五（21日），舉行自他去年10月上台以來與美國總統拜登首次重要的視像會談，討論中國不斷增強的軍事勢力、北韓試射導彈、俄羅斯與烏克蘭局勢等議題。另外，日本與法國周四（20日）舉行外交及國防首長「2+2」會談，同意加強安全合作應對中國。

本月較早前舉行的美日「2+2」會談，雙方承諾合作對抗破壞印太穩定的行為，岸田與拜登的視像會談將以此為基礎。美國國家安全顧問沙利文於周四晚上，與日本國家安全保障局長秋葉剛通電話設定相關議程，並談及雙方各自對北韓、中國、印太經濟議題的立場，同意進一步加強美日同盟，合作實現自由開放的印度太平洋。白宮提到，沙利文強調擔心俄羅斯可能進一步侵略烏克蘭，與日方同意團結向俄釋出信號，警告一旦發動攻擊將面臨強烈的一致回應。

另外，日本防相岸信夫與外相林芳正於周四，與法國外長勒德里昂和防長帕利舉行視像會談。岸信夫在會上表示，有國家持續在印太地區企圖單方面以武力改變現狀，日本與法國面對的安全環境愈來愈嚴峻及不穩。日法發表聲明指，4名部長共同嚴正關切南海和東海的局勢，強調台海和平的重要性。雙方同意堅決反對單方面以武力改變現狀的企圖，並提升兩國在印太地區的雙邊合作，但未說明有何實際措施。