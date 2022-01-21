台女故意放火奪46命　檢方求判死刑

台灣高雄市鹽埕區城中城大樓去年10月發生的一場大火，奪走46條人命並造成43人受傷。警方事後查出當日一對情侶在大廈內套房因感情問題吵架，其中51歲黃姓女子疑故意將未熄滅的香灰倒在梳化上，導致閃燃引發火災。高雄地檢署周五（21日）以殺人罪將黃女起訴，並要求法院判死刑。其郭姓男友因未在現場參與，獲不起訴處分。

檢方查出，郭、黃二人自2020年8月起，經友人同意佔用城中城一樓茶具行旁的套房，兩人經常呼朋引伴在套房外喝酒聊天。有住戶指黃女時常惹事生非，喝醉又砸車砸玻璃，住戶鄰居都避之則吉。

起訴書指出，去年10月13日晚上10時許，郭、黃二人和2名男性友人在套房飲酒聊天，黃女習慣性地燃點檀香驅蚊。酒過三巡，黃女質疑郭男與前女友糾纏不清，當場大吵，郭男和兩名男性友人見狀相繼離開。翌日凌晨1時許黃女不斷發送語音訊息給郭男，但對方已讀不回。黃女以為郭男又去找前女友，情緒失控下，疑故意把未熄滅的香灰直接倒在梳化上，然後返回於鳳山的家中。15分鐘後，套房內煙霧瀰漫。一名的士司機回家發現套房冒出火煙，並高聲呼救。

檢方表示，偵訊期間黃女供詞反覆，還一度謊稱用水滅火後才離開，更拒絕測謊，不配合辦案。根據調查結果及相關證人、證物，高雄地檢署認定黃女蓄意在套房內引燃火源，導致大火，害死46名住戶，遂以刑法放火燒毀現有人所在建築物、殺人罪提起公訴。檢方同時請法院考慮黃僅因感情猜忌、心生怨恨，竟在酒後情緒失控，故意點火滋事要讓男友難堪，加上犯後毫無悔意，態度惡劣，建請法院處以極刑並褫奪公權終身。