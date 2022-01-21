台新增23宗本地病例　高雄確診者1傳10人

台灣高雄前一日一家三口染疫，當地周五（21日）再多10人確診，均為染疫父親的接觸者。中央流行疫情指揮中心公布，今日新增68宗確診病例，包括23宗本土和45境外輸入。除高雄外，桃園同樣新增10宗本土確診，其餘3宗在台北。台灣至今累計18,109人確診，當中851人病亡。

周四（20日）確診的高雄一家，父親於高雄港碼頭工作，現職引擎維修員。疫調顯示他於本月10日、13日和14日多次上船工作，同月15日出現頭痛、咳嗽症狀，到診所就醫後確診。由於他出現症狀後仍持續赴港區工作，並曾接觸多名碼頭工作人員，高雄港周四和周五緊急於34號和118號碼頭設置採檢站擴大採檢。高雄周五新增病例當中，7人同為港區工作人員，其餘3人則與該名父親在診所有接觸。至於最先確診的4歲兒子，其就讀的幼稚園80名師生經檢測均無感染。

針對當地出現確診病例，高雄教育局周四已通知各校採取強化防疫措施，其中，高中以下各級學校寒假校內、校外活動一律暫停，小學、幼稚園學生因未接種疫苗，非必要性活動也需停止。至於市內提供收託服務的非營利及私立幼稚園，每日需量3次體溫，採固定座位並停止跨班跨園活動；暫停開放密閉空間的遊戲設備；校園每2小時須消毒一次。

而在高雄染疫一家所居住的鳳山區，高雄市經發局副局長高鎮遠周五帶隊到鳳山第一及第二公有市場稽查並宣導防疫，包括實名制、量體溫及手部消毒。周六（22日）警方還會派員稽查，嚴格落實禁試吃、全程戴口罩。