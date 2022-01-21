首次查明　全國地下水存量約52.1萬億立方米

中國地質調查局去年首次查明全國地下水資源儲存量約52.1萬億立方米，為水資源確權登記、地表水-地下水優化調度、水資源戰略儲備等提供基礎依據。

從周四（20 日）在北京召開的2022年全國地質調查工作會議獲悉，去年中國地質調查局基於近70年水文地質調查成果、國家地下水監測工程和全國地下水位統一測量工作，組織25家水資源調查專業單位和31個省（區市）級地質環境監測機構，完成中共建政以來首次全國地下水儲存量評價。

去年全國地下水測點數由6.7萬個增至7.6萬個，監測面積由400萬平方千米拓展到740萬平方千米。監測範圍涵蓋全國主要平原盆地以及長江源區、黃河源區、羌塘內流河湖區、塔克拉瑪干沙漠等生態脆弱區和水源涵養區。中國地質調查局表示，北方地下淡水總儲存量約35.5萬億立方米，佔全國95%。南方地下淡水總儲存量約1.9萬億立方米，僅佔全國5%。此外全國還有約14.7萬億立方米的地下咸水儲存量，主要分布在塔里木盆地、准噶爾盆地、柴達木盆地等地區。

另外，去年全國地下水儲存量較前一年增加363億立方米，在17個主要平原盆地中，地下水儲存量增加的有16個，僅江漢洞庭湖平原地下水儲存量減少18.8億立方米。地下水儲存量增加的平原盆地中，以松嫩平原增加97.8億立方米最多，其餘塔里木盆地、黃淮平原、遼河平原、准格爾盆地的增幅也較明顯。