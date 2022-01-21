美逾百議員致函戴琪　促擴大豁免中國貨關稅

美國民主及共和兩黨141名國會議員，周四（20日）致函貿易代表戴琪，要求立即恢復並擴大中國貨的關稅豁免，讓美國製造商獲益。美國商務部長雷蒙多同日受訪稱，仍在研究向中國貨徵收關稅的情況，相信要一段時間才能完成。

國會議員在信中指出，受「301條款」約束，戴琪目前對有限中國貨重啟關稅豁免的提案太狹窄，關稅豁免中止的這一年來，已深深損害美國企業和勞工。信中又指，這些增加的成本正削弱美國製造業工人的競爭力，301條款廣泛地衝擊美國製造業、農業、漁業、零售業、能源產業、科技業和服務業。

美國貿易代表辦公室（USTR）早前就一份豁免清單徵詢公眾意見，只包括工業零部件、恒溫器、醫療用品、單車、紡織品等549項中國進口類別。議員直言此清單太狹窄，只佔最初申請豁免商品的1%，敦促USTR盡快擴大豁免，並把豁免期限追溯到去年10月12日。

美國總統拜登周三（19日）在上任一周年前夕的記者會上曾表示，談及撤銷對華關稅的可能性目前言之尚早。中國商務部新聞發言人束珏婷周四指，取消加徵關稅符合中美兩國消費者和生產者的根本利益，有利於世界經濟恢復。