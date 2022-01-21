曾赴多地任職　代省長王浩「轉正」當選省長

新年伊始，隨着地方省級陸續進入「兩會時間」，內地多位省級政府「一把手」近日陸續由代轉正；除了重慶市代市長胡衡華周五（21日）當選市長外，浙江省代省長王浩同日經浙江省十三屆人大六次會議選舉後，也當選省長。另在周四（20日），王正譜當選河北省省長，葉建春也當選為江西省省長。目前，代理省級政府「一把手」還有新疆維吾爾自治區代主席艾爾肯·吐尼亞孜，以及遼寧省代省長李樂成。

公開資料顯示，現年58歲的王浩是山東單縣人，1982年7月參加工作後，一直在單縣、菏澤市工作，直至2008年成為菏澤市委副書記。至2010年12月，王浩出任濱州市委副書記，並於兩年後上調至省直機關，歷任省信訪局局長、省民政廳廳長等。從2015年起，王浩再到地方歷練，先後擔任淄博市委書記、煙台市委書記，並於2017年6月當選為省委常委。

至2017年12月，王浩離開長期任職的山東，出任河北省委常委、唐山市委書記。至2019年8月，王浩再度跨省調任，出任陝西省委常委、西安市委書記；在西安工作兩年後，王浩於去年9月擔任浙江省代省長。