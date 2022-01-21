交通運輸部約談8平台　提醒保障司機權益

由交通運輸部等10多個部門組成的交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室，於周四（20日）約談包括滴滴、貨拉拉（港稱LaLamove）等8家網約車和貨運平台公司，提醒各公司全面審視平台經營行為，切實保障貨車司機、網約車司機等從業人員合法權益。

當日被約談的公司包括滿幫、貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車等4家網上貨運平台公司，以及滴滴出行、曹操出行、T3出行、美團出行等4家網約車平台公司。該辦公室稱，近期有司機反映網上貨運平台隨意調整計價規則、上漲會員費，誘導惡性低價競爭，超限超載非法運輸等問題，涉嫌侵害從業人員合法權益，引發司機普遍不滿和社會廣泛關注。該辦公室提醒各平台公司要正視自身存在的問題，認真落實企業主體責任，立即進行整改。

該辦公室要求各平台公司積極保障司機群體合理勞動報酬和休息時間；暢通司機群體表達渠道並及時回應；積極就業人員職業傷害保障試點，切實改善從業環境和工作條件。在制定或調整涉及司機群體切身利益的計價競價規則、收入分配規則、會員費等經營策略時，平台公司要公開徵求司機、行業協會的意見建議，並提前一個月向社會公布。

該辦公室又要求各平台公司加強對司機、車輛的資質審核，清退不符合條件的人和車。針對農曆年假期臨近，各平台公司要在假日期間保持經營相對平穩，加強統籌調度，強化運力保障，切實滿足民眾出行需求和民生物資運輸需要。