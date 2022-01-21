苦命漢赴京打工尋子　公安指事主兒子已離世

北京市朝陽區周三（19日）新增一名新冠肺炎無症狀感染者，他在18日內輾轉28個工作地點，於每晚深夜至凌晨從事搬運。事主為了尋找失蹤長子，從山東省威海市赴京打工，並指當初報案時公安過了3個月才立案。山東省公安廳其後督促威海市公安局核查，後者周五（21日）指事主的兒子早已離世，反指對方不肯接受事實。

威海市公安局指，轄下榮成市公安局於前年8月12日接獲岳榮貴妻子報案，指在市內打工的19歲長子岳躍仝失蹤。惟公安透過調取監控鏡頭、走訪調查及尋人啟事等方式，均未能找到岳躍仝，遂列為失蹤人員。同年8月26日，榮成市有人在水塘內發現一具嚴重腐爛的男屍，警方調查現場及驗屍後，認為不涉及犯罪，不符合立案條件。

榮成市公安局採取岳某夫妻的血液樣本作DNA鑑定比對，並經威海市公安局覆核，確認死者為岳躍仝。但岳某夫妻不接受鑑定結果，因此岳躍仝遺體仍存放殯儀館未火化。去年至今，岳某夫妻先後到上級有關部門提出尋人訴求，公安機關曾多次對兩人解釋安撫及耐心溝通，惟他們一直不接受事實。公安機關下一步將周屬地黨委、政府和民政、司法等部門，繼續做好法律解釋及關愛幫扶工作。

岳榮貴早前受訪指，得悉兒子失蹤後曾在榮成市成山鎮派出所報案，但公安拒絕調取監控鏡頭及手機定位追蹤，拖延一段時間才立案調查。他得悉岳躍仝曾在北京東五環做過幫廚，於是赴京尋親。

岳榮貴又指，派出所得悉他上訪後，為了結案便安排認屍，但他覺得死者身型及臉型不像兒子，要求驗骨頭又不同意。後來交由威海市公安局化驗，但最終以法醫出差而推搪他的要求。