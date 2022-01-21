雨災調查報告公布　鄭州市委書記降級處分

河南省於去年7月17日至23日發生史上罕見特大暴雨，398人死亡及失蹤，其中鄭州市是重災區。國務院調查組於周五（21日）公布雨災調查報告，中紀委批准對時任河南省委常委、現任鄭州市委書記徐立毅在災害中違紀問題立案審查，決定處以黨內嚴重警告，並由國家監委給予政務降級處分。

報告指，災害導致河南省150個縣市區，共1,478萬人受災。鄭州是重災區，死亡人數380人，佔全省95%。全省直接經濟損失1200億元（人民幣，下同，約1474億港元），其中鄭州409億元（約502億港元），佔全省34.1%。

鄭州於7月20日遭受重大人員傷亡及財產損失，反映市委市政府及有關區縣市、部門和單位風險意識不強，對特大災害認識準備不足、防範組織不力、應急處置不當，存在失職瀆職行為，特別是發生了地鐵、隧道等本不應該發生的傷亡事件。

報告續指，鄭州市委、市政府在災難面前沒有充分發揮統一領導作用，存在形式主義、官僚主義問題；關鍵時刻統一指揮缺失，失去有力有序有效應對災害的主動權；災情訊息報送存在遲報瞞報問題，在不同階段瞞報139名死亡失蹤者。

除了徐立毅，鄭州市、滎陽市、鞏義市、新密市及登封市等地不同部門共89名公職人員因失職而嚴肅問責，其中3人被拘留。另有8名企業人員涉嫌工程重大安全事故罪、重大責任事故罪，由公安機關依法逮捕，他們與鄭州地鐵水浸一事有關。