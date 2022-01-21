今增12人受感染　首都疫情呈多點散發態勢　

北京市新冠肺炎疫情防控工作第271場新聞發布會周五（21日）召開，市疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火公布，從當天凌晨至下午4時，當地再新增7宗本土確診病例，以及5宗本土無症狀感染個案。另市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府發言人徐和建強調，北京近期連續新增報告多宗確診病例，首都疫情防控形勢嚴峻複雜，呈現多點散發態勢，全市各區各部門要保持全面應急狀態，全方位嚴防死守。

龐星火介紹，新增的5名確診患者分別居住在海淀區或豐台區，其中海淀區2名患者均為此前確診病患的密切接觸者，至於豐台區5名患者則均與冷鏈食品有關，其中1人是冷鏈食品經營者，其餘4人均在西南郊冷庫工作，當中3人均曾在華興飯莊就餐。目前，5名患者均已被轉送至定點醫院隔離治療。另5名無症狀感染者均居於豐台區玉泉營街道，其中3人在冷庫工作，其餘2人曾前往萬柳園小區正門菜市場買菜。當局已開展流行病學調查和密切接觸者追蹤，對所涉及風險點位進行排查，對各類風險人員進行分類管控。

龐星火續指，自本月15日爆發本輪疫情以來，北京市累計報告23宗本土病例，其中18宗為確診病例、5宗為無症狀感染，涉及海淀、朝陽、豐台和房山4個區。結合目前流行病學調查及病毒全基因測序結果，初步判斷為2個不同感染來源的聚集疫情，一是由國際郵件引起的疫情，屬變種病毒株Omicron，累計5宗確診病例，均在海淀區；二是由進口冷鏈物品引起的疫情，屬變種病毒株Delta，累計13宗確診病例、5宗無症狀感染，涉及朝陽區、豐台區和房山區。