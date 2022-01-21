美否認倡台駐立陶宛代表處更名　陸促立改善局面

英國《金融時報》周四（20日）引述消息指，美國建議立陶宛考慮為「駐立陶宛台灣代表處」更名，以緩和立陶宛和中國大陸的緊張關係。但美國國務院其後駁斥，指報道內容不實。中國大陸外交部周五（21日）則表示，立陶宛應拿出誠意改善當前局面。

報道引述多名知情人士指，美國外交官員向立陶宛提出為設於維爾紐斯的「駐立陶宛台灣代表處」更名，因為美方認為代表處名稱的選擇給予大陸採取脅迫手段的機會，恐妨礙立陶宛與台灣擴大關係。但美國國家安全委員會發言人指，白宮否認曾提出上述想法，稱美方已向立陶宛表明支持其主權決定。

日前有報道指，立陶宛總統瑙塞達表示立中交惡造成商業損失，立陶宛需要採取行動降溫，又指兩國有望近期舉行峰會。大陸外交部發言人趙立堅周五回應稱，中立關係出現問題的根本原因，是立陶宛當局在涉台問題上執意採取錯誤行動，損害中方核心利益，破壞國際關係基本準則。他又表示，中方與立陶宛溝通的大門始終敞開，如對方有意改善當前局面，應向中方展示出誠意，拿出實實在在的行動來。