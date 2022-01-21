李義祥獲准保釋　步出法院即遭遇難者家屬毆打

台鐵太魯閣號列車去年4月2日於花蓮發生撞工程車出軌事故，導致49死、200多人受傷。事故主因為義祥工業社負責人李義祥的工程車滑落軌道後，未及時處理而引起；李義祥與外勞華文好事發後遭羈押已滿9個月，依法必須釋放。花蓮地方法院周五（21日）召開羈押庭，檢方聲請對兩人具保，並實施電子監控，獲法官裁准。李義祥獲保釋後步出法院，卻被遇難者家屬推倒在地，最後他當場下跪磕頭道歉，連說3聲「對不起」後，才乘車返家。

由於李義祥及華文好因羈押期限將屆滿，花蓮地院周五下午再次召開羈押庭。檢方指出，李義祥、華文好已被羈押超過9個月，依法只能釋放；但為避免兩人潛逃，檢方當庭向法院聲請對兩人具保、限制出境，同時施以電子監控。及後，法官諭知李義祥交付60萬元新台幣（約17萬港元）保釋金，華文好則責付律師，兩人均必須限制住居、限制出境出海，並戴上電子腳鐐監控8個月。

李義祥當晚7時許完成手續，步出法院大門時，有遺難者家屬哭着向他大喊︰「你可以回家過年，我卻再也過不了年！」另一名家屬更衝上前出拳，並使出全力將他推倒在地。李起身後，被嚇得退回法院內。其中，遇難者家屬陳先生坦言，其4歲女兒及妻子均在自己眼前慘死，支離破碎的畫面深刻心內，「已經忍了9個月，現在才很冷靜地出拳推倒他」。

最後，李義祥待家屬情緒緩和後，慢慢步出法院門口，並下跪向磕頭道歉，連說3聲「對不起」，才能在警方協助下，乘車回家。