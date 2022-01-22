曾是富豪兼董事長　老翁破產流浪拾荒

內地網絡近日流傳，有公益組織志願者在廣東省深圳市龍崗區街頭救助一名流浪老翁後，發現對方曾經是某企業的董事長、千萬富豪。事件引起輿論關注，公益組織「讓愛回家」負責人張世偉向內地傳媒證實事件，指該老翁曾經到香港創業，破產後依靠拾荒維生。

張世偉介紹，該名老翁名叫姜元陳，今年75歲，是山東省煙台人，早年在煙台市做服裝生意，後來到香港打拚，創立了「香港聖龍集團」，其後又在深圳市成立「深圳市聖龍發食品工業有限公司」，當年接受內地傳媒採訪時，他揚言業務已經擴展至內蒙古自治區等地。高峰時身家達數千萬元人民幣，管理數百名員工。惟志願者在龍崗街頭發現他時，精神憔悴、頭髮凌亂，只穿一件單薄的衣衫。

張世偉又指，姜元陳平日以拾荒為生，把檢來的物品堆在一起，並臨時搭成一個簡單的住所；他也時常在公園的長椅上睡覺。據志願者走訪了解，姜元陳至少從2020年起，便在深圳市街頭流浪，特別喜歡在龍崗區一帶活動，周圍還有不少居民認識他。

姜元陳坦言，他當年為了擴大生意版圖，才向銀行貸款，未料因供應商欠款，導致資金鏈斷裂，無法還上貸款，最終破產。他也曾經到處討債，卻找不到人。因無法面對這麽大的人生落差，他才決定流浪街頭，以拾荒維生。志願者及後聯繫上姜的前妻，但對方當時情緒激動，不願接他回家；志願者其後聯繫上姜的3名兒女，其中一名兒子卻表明，過往的傷痛不願再提。

張世偉坦言，他們周五（21日）已把姜元陳送回山東省的老家，準備安排他與家人見面，如家人無法接受姜元陳，才把他送到當地的養老院。