長征八號遙二運載火箭抵文昌　最快下月發射

中國去年共進行了55次火箭發射，次數居世界第一。其中長征系列火箭發射48次。中國航天科技集團計劃於2月下旬至3月上旬擇機發射長征八號遙二運載火箭，將是中國新一代運載火箭今年的首次發射任務。火箭於周五（21日）安全運抵海南省文昌航天發射場。

長征八號遙二運載火箭日前已完成出廠前所有研製工作，經過7天的海上運輸抵達文昌航天發射場。接下來，該火箭將在發射場完成總裝和測試工作。

長征八號是新一代中型兩級液體綑綁式運載火箭，可從文昌航天發射場和內蒙古酒泉衞星發射中心發射。火箭總長50.3米，芯一級直徑3.35米，二級直徑3米，單個助推器直徑2.25米，火箭起飛質量約356噸，主要用於發射近地軌道或太陽同步軌道有效載荷，可以把將5噸的有效載荷送入700公里太陽同步軌道。去年12月22日，長征八號運載火箭在文昌航天發射場完成首飛。

長征八號運載火箭採用綠色環保液體推進劑，具有良好的繼承性、先進性、適應性和經濟性，可以填補中國太陽同步軌道運載能力空白，滿足未來中低軌高密度發射任務需求。