當陽市瓦解大型盜墓團夥　14疑犯全部落網

湖北省當陽市公安局周五（21日）通報破獲一宗大型團夥盜墓案，案中14人被全部逮獲。經湖北省博物館鑑定，被盜文物按時代分別為商周時期及周代，有銅劍、四面佛像、玉飾、瑪瑙環等；其中銅劍屬於戰國時期文物，具有重要歷史價值。

前年12月，一個盜墓團夥分別在荊州市和枝江市盜掘了一處墓群及一處墓塚。該團夥先在古墓的位置挖洞，然後將炸藥埋在洞中引爆，直接將古墓炸開尋找文物，嚴重破壞了古墓文物本體和環境。經湖北省博物館鑑定，被盜掘的古墓分別位於全國重點文物保護單位馬山墓群、青山墓群的保護範圍內。

案發後，當陽公安局發現該盜墓團夥竄至當地。去年1月7日，該團夥成員對當陽市河溶鎮與荊州市川店鎮交界的國家級趙家坡墓塚實施挖掘時，民警即逮獲2人，後趕赴河南禹州等地再逮獲11人，收繳8件文物，其中包括3件國家三級文物。同年底，當陽市人民法院審理該案，該團夥成員朱某、段某等多人被控盜掘古墓葬罪，大多獲刑10年以上，惟主犯之一鄒某卻一直在逃。

今年1月14日，當陽警方通過追蹤、研判發現鄒某可能在內蒙古赤峰、遼寧朝陽一帶出現後，立即趕赴內蒙古展開偵查。民警以做生意為由多次試探、聯繫後，並相約鄒某在寧城縣浠子鎮見面，最終在一個商鋪內將其逮獲。目前，案件正在進一步審理中。