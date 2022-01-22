動物園酒店設老虎觀賞房惹議　官方叫停

江蘇省南通市某動物園酒店近日推出老虎觀賞房，住客可在房間內透過一面玻璃看到老虎來回走動。惟事件曝光後引發熱議，內媒周四（20日）從南通市文旅局獲悉，該項目已暫停宣傳和經營。

從網傳該「虎景房」的短片所見，酒店房間與老虎的活動區域僅一玻璃之隔，有網民對房門設計的安全性提出質疑。事後經媒體報道後，涉事酒店工作人員表示，可以觀賞老虎的猛獸客房剛裝修好，還未有投入使用。房間玻璃採用防爆玻璃，安全有保障，房間內亦有相應的防護措施。

內媒其後查知，涉事酒店是位於南通森林野生動物園內的森迪部落樹屋酒店。該酒店於去年4月30才日開放，其負責人開業時曾稱「這是第一家可以和猛獸共眠的酒店」。酒店區東面是長頸鹿、斑馬客房，西面是獅子、老虎客房。

南通市崇川區文旅局工作人員於周四表示，動物園動物方面手續齊全。該市自然資源和規劃局工作人員則表示，局方沒有審批酒店開設虎景房。該工作人員又稱，去年酒店因讓小熊貓進入遊客房間曾引發關注，該局其後責令酒店整改。工作人員表示，該局對動物園的安全保障措施是否到位，是否存在虐待動物等行為有監督職責，會進一步了解事件。