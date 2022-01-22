為討回賠償金　男子竟夥友人搶劫猥褻女下屬

湖南岳陽市一名李姓男子早前在當地某卡拉OK任職人事經理期間，因弄丟了一名梁姓女下屬的背包，經警方調解後，賠償了976元（人民幣，下同，約1,214港元）給對方。惟事後他愈想愈不服氣，竟夥同友人搶劫、猥褻梁女，更拍下不雅短片威脅對方，惟最終仍被警方拘捕。

案件緣於去年10月，李男通過網絡招聘到梁女後，便安排梁女到員工宿舍安頓。及後，他帶領梁女前往卡拉OK途中，意外弄丟了梁的隨身背包。經警方調解後，李男向梁女賠償，惟事後愈想愈氣，於是向一名王姓朋友抱怨，兩人其後決定使計把錢「要回來」。

鑑於梁女事後離職，李男同月23日通知梁女到員工宿舍收拾行李。梁女抵達後，李、王兩人便威脅她退還款項。梁女拒絕後，慘遭王男毆打，最終她被迫向王男轉帳1,000元（約1,244港元）。及後，李男為防止東窗事發，更對梁女實施猥褻行為，並讓王男拍片，以此威脅梁女不報警。

梁女3日後仍決定報警求助，警員迅速拘捕王男，惟李男聽聞風聲已潛逃。及後，警方展開網上追逃行動，並於周三（19日）得悉李男即將乘坐火車前往湖北後，立即採取行動，在火車站拘捕李男。目前，案件仍在調查當中。