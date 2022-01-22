貸款審批延誤　女子置業不成兼倒賠500萬人民幣

上海一名女子於2020年斥資1,550萬元（人民幣，下同，約1,903萬港元）購買一套商業用房，詎料支付745萬元（約915萬港元）首期後，因銀行貸款審批延誤，未能按合同期間內支付尾數，結果遭賣方告上法庭。最終法院判女事主敗訴，更要支付近500萬元（約614萬港元）違約金、房屋整修費，因而被網民稱為「最慘買樓者」。

中國裁判文書網顯示，前年5月女事主伍亭穎和賣家范俊達成房屋轉讓協議，伍亭穎先支付100萬元（約122萬港元）按金和400萬元（約491萬港元）首期。在同月，雙方簽訂補充條款，伍女需在同年6月30日前完成支付首期745萬元。由於伍女未能按時補足首期剩餘的245萬元（約300萬港元），雙方7月2日再次簽訂補充條款，並同意加入懲罰條款。

在7月13日，伍女繳清了逾期付款的利息並完成支付首期，剩餘745萬元尾款必須在8月30日過戶前全部付清。然而，由於銀行審批延誤，令伍女購房尾款再次逾期，范男9月15日發律師函要求伍女收函3日內付清尾款，否則有權解約。最終在9月30日，由於伍女仍未付款，結果被要求搬離並歸還房屋，以及支付180萬元（約221萬港元）違約金。

銀行貸款在10月29日成功批出，伍女要求繼續履約，但賣方已不願出售並將伍女告上法庭。去年6月25日，上海市黃浦區人民法院一審判決，解除伍女的房屋轉讓協議，並要賠償違約金300萬元（約368萬港元）、房屋整修費180萬元。至去年12月1日，上海市第二中級人民法院駁回上訴、維持原判。