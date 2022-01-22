珠海現封控近2萬人　首宗涉疫襲警罪案宣判

廣東省珠海市疫情未止，周六（22日）公布前一日再多3宗本土確診病例。目前該市共有11個封控區，涉及近2萬人。周五（21日）該市香洲法院審理該市首宗涉疫襲警罪案，被告人蔡某拒絕服從防疫要求，並還多次暴力襲擊警員，遭判處1年有期徒刑。

珠海本輪疫情確診病例一經發現，便迅速把病例所涉及的重點區域劃為封控區。為確保群眾生活必需品供應充足，珠海對封控區居家隔離人員按每戶每天100元人民幣（約124港元）的標準對點免費配送肉、菜、水果、愛心包。截至目前，珠海先後開展了4輪全民核酸檢測、香洲區共開展5輪全民核酸檢測和8輪重點區域核酸檢測，除第一輪南屏鎮核酸檢測發現感染者外，其他輪次核酸檢測結果均無感染。

在疫情防控期間，珠海各養老機構全面暫停新接收服務對象和新招聘工作人員。各機構暫停探訪、機構內集體文娛活動和集體用餐等聚集活動。工作人員實行「只出不進」制度，確因情況特殊需實行「14天+14天」輪班制，並在上班前每7天2次進行核酸檢測，結果無異常方能上班。禁止快遞、外賣、送藥人員等外部人員進入養老機構，機構內暫停堂食，改為為服務對象送餐。

另去年9月17日，蔡某從疫情高風險地區抵達珠海後被安排在某酒店隔離。3日後蔡某從酒店後門悄悄離開遭防控工作人員及民警發現被勸止時，竟揮棍襲擊一名輔警。及至同月21日凌晨2時許，蔡某再於另一隔離酒店用腳踢警員膝蓋。去年10月1日蔡某結束隔離後被當地公安傳喚調查時，再揮拳打民警。經查發現，蔡某曾因犯妨害公務罪於2018年被外地法院判刑，香州法院認為，蔡某曾因故意犯罪被判刑執行完畢後5年內再犯，屬累犯，依法應當從重處罰，故依法作出上述判決。