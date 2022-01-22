台今增82宗本土確診　創下本年新高

台灣桃園亞旭電腦廠爆疫，單日本土病例暴增64宗，創今年確診數新高。全台周六（22日）新增130宗確診病例，分別為82宗本土和48宗境外輸入，確診者中無人死亡。

新增本土病例為12男、70女，年齡介乎未滿10歲至70多歲。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱，新增病例主要來源有2個，一是高雄港區群聚疫情增加14宗病例，另一是經貿園區的亞旭電腦桃園廠，前一晚驗出63人確診，另1人是離職員工。台北也有一個案例，新北也有一個案例。境外輸入病例中，以13人自美國入境佔最多，其餘35人分別自加拿大、新加坡、菲律賓、印度、土耳其、香港、奧地利、尼日利亞、意大利、柬埔寨、德國、越南及巴西入境。至今台灣累計18,238人確診，當中851人病亡。

亞旭電腦桃園廠前一日深夜爆出新增60人確診，指揮中心周六布昨晚新驗出確診人數為64名，其中7人為本地員工、其餘為外勞。加上周五公布的6宗病例，該群聚疫情至今已累計70人染疫。由於亞旭桃園廠太多確診者，為避免疫情擴散，該廠所在的遠雄自由貿易港區決定全區人員採檢，估計逾1萬人。周六陸續有員工返回園區檢驗，有其他公司員工表示，雖然與亞旭不同樓層，但共用升降機，也很害怕。

有傳亞旭電腦廠被通知出現確診病例後並沒有立即停工，桃園市長鄭文燦周六證實確有其事，又表示將依傳染病防制法開罰。鄭文燦稱，周五通知亞旭要立即停工、配合採檢，不過亞旭部分廠區仍有員工繼續工作了數小時，這已經違法規定。此外有人指出，廠內前幾天已有員工出現身體不適的情況，疑有隱匿病情。鄭文燦回應將一併調查，若屬實會依規處分。