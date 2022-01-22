高雄港感染增14宗　2宗源頭不明

台灣高雄港的群聚感染持續擴大，周六（22日）新增14人感染，當地此輪疫情已累計27人確診。新增的個案中12宗與港埠群聚相關，患者主要為新光輪及中島碼頭的員工及其親屬，惟另外2宗源頭未明。

高雄市衞生局透露，從新光輪及中島碼頭採檢發現染疫的個案主要在本月13日至17日接觸，當中6人為港區工程行員工、1人為交通船船長家人、3人為登船工作的電機維修員、另外3人為岸邊卸貨的工人，以及1名工程行員工的6歲女兒；高雄港目前已為2,152採檢。

當日同日通報2宗源頭不明個案，其中1名患者為高雄海洋科技大學20多歲的學生，沒有到過中島碼頭，10日曾到其台北寓所，12日返回高雄，到周日（15日）發燒及出現病徵，周五（20日）接受檢測後翌日確診，當局仍在調查其感染源頭；另外亦有一名42歲新住民周二（17日）出現病徵後，經檢測後證實染疫，其感染源同樣有待調查。

針對高雄港疫情，台灣及地方政府緊急要求本月10日至周四（19日）進出中島碼頭的人士需強制採檢，估計涉及3,000人，至於55號碼頭則規定只進不出。台媒報道指，有船員去年9月已向市長陳其邁作出警示，指碼頭大部分員工沒有按規定戴口罩，認為可能造成防疫缺口。