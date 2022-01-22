相隔近一個月　西安咸陽機場復飛國內航班

陝西自去年底爆發本輪新冠疫情後，西安咸陽國際機場國內航班於同年12月23日起全部取消。據西安咸陽國際機場服務平台官方公號周六（22日）發布消息稱，隨着近期疫情防控形勢持續向好，航空公司開始有序恢復西安機場的國內客運航班。而該機場國際客運航線自1月5日起暫停運營，恢復時間另行通知。

據國內航班行程管理網站資料顯示，周六西安咸陽國際機場已有多班進出港航班，包括南方航空、四川航空、廈門航空、東方航空、吉祥航空、海南航空、長安航空等，到達城市包括廣州、瀋陽、哈爾濱、榆林、海口等多個地方。此前在西安的大學流傳 一則西安咸陽機場提供高校師生寒假回家相關服務的信，內容指出，院校若有包機意向，可聯絡機場對接航空公司。據該機場工作人員表示，函件主要是為了給學生放假回家做準備和服務，具體操作要待政府和學校公布。

據西安咸陽國際機場服務平台官方公號周六發布的消息，對從西安機場乘機去往其他城市的旅客，如果屬於大中專學校（含技校）寒假放假返家的學生，進入航站樓時需出示學生證或學校加蓋公章的在校證明、加蓋學校公章的《大中專學校寒假放假學生離校返家證明》、48小時內核酸檢測無感染證明、西安市「一碼通」及通訊行程卡。

至於從外地到達西安機場的旅客，下機後需出示48小時內核酸檢測無感染證明，西安「一碼通」綠碼、通訊行程卡。旅客如無法出示，或出現28天內從境外回國，體溫高於37.3°C等情況，將按照防疫政策要求進行管控。