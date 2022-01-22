北京24小時增12宗病例　8人染Delta同感染源

北京市周六（22日）下午召開新冠疫情防控工作新聞發布會，該市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，自周五（21日）下午4時起24小時內，當地新增12宗本土病例，9宗確診和3宗無症狀感染。當地自本月15日以來，已累計34宗本土病例，包括27宗確診和7宗無症狀感染。市疾控中心對後續8宗病例的樣本進行全基因組測序，結果顯示均為於Delta變種病毒，屬同一傳播鏈。

上述9宗新增本土確診病例，患者分別居住於西城區、大興區、豐台區和房山區。北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前該市面臨Delta和Omicron變種病毒雙重挑戰，疫情呈現多點散發態勢，防控形勢嚴峻複雜，當務之急要堅決管控風險隱患，切斷傳播鏈條。

截至周六中午12時，豐台區玉泉營街道萬柳園小區於過去2周累計報告8宗本土確診病例，經市疾控中心評估，該小區即日列為高風險地區。豐台區副區長薄瀾稱，截至周六凌晨零時，該區已完成三條街道全民核酸檢測共21萬人，當中2人感染，已轉至定點醫院隔離治療。

前一日大興區新增1宗確診病例，該區副區長周沖表示，患者從事冷鏈運輸工作，平日生活規律。患者於周四（20日）已接受隔離管控。大興區共判定其密切及次密切接觸者14人，目前核酸檢測結果均無感染。另該患者所居住的祥龍大院已列為封控區，實施足不出戶、服務上門措施；封控區外的北內南廠區及峰碩汽修廠區，則實施人不出區、嚴禁聚集措施。