國家衞健委提精準防控　無證據顯示非冷凍物傳人

國家衞健委新聞發言人米鋒周六（22日）在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，春節臨近，民眾開始返鄉，對於來自不同風險區域的返鄉群眾，各地要分類、分區精準落實防控措施，防止政策執行簡單化、一刀切，防止層層加碼。

記者會上稱，當前中國新增本土確診病例明顯下降，但疫情擴散和外溢風險仍然存在。天津Omicron變種病毒疫情報告病例持續下降，周五（21日）更首次病例清零，社區傳播風險基本受控。河南安陽新增病例呈下降趨勢，鄭州和許昌周四（20日）首次零新增。陝西西安疫情也進入收尾階段。北京海淀區新增加的病例來自集中隔離篩查，說明疫情得到有效控制。朝陽、房山、豐台、大興疫情處於發現早期，感染者活動軌迹複雜，社區傳播風險高，要加快人群排查管控。

國家衞健委疾控局一級巡視員賀青華會上稱，專家研判認為，目前非冷凍入境物品導致境內感染的證據尚不充足，有待進一步研究，帶來的疫情防控風險還需要密切觀察和評估。現有研究表明，新冠病毒感染者排出的病毒可以污染物品表面但不會增殖，且在常溫條件下病毒短時間內會降解失去感染活性，另新冠病毒對消毒劑敏感，常用的消毒劑可以快速滅活新冠病毒。

國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指出，內地採取的防控策略和措施行之有效，在堅持外防輸入、內防反彈的總策略，和動態清零總方針的前提下，做好科學防治、精準施策，統籌平衡好疫情防控和社會經濟發展的關係。