台春節停辦部分宗教活動　明起鐵路客運禁食

隨着台灣本土疫情升溫，內政部長徐國勇周六（22日）宣布，即日起宗教團體停止辦理繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等人群聚集活動，同時也不得提供籤筒、供盤供民眾使用。民眾進入宗教場所亦禁止飲食。下周日（23日）開始，台鐵、高鐵車廂全面禁食，公路客運、本土航空、船舶（固定餐飲區域除外）等，也不能進食。

徐國勇周六前往中央流行疫情指揮中心公布春節期間宗教場所及宗教集會防疫措施，針對人流管控、餐飲、住宿及易傳接器具等方面皆明訂相關措施。人流管控方面，人均空間室内至少2.25平方米，室外至少1平方米；人潮管制方面，進場、離場需分流，場內參拜動線需妥善規劃。餐飲方面，宗教場所除禁止內食，供應平安湯圓或其他餐點，只限以密封（碗）方式供民眾外帶，禁止於活動現場分裝。

交通部長王國材在記者會宣布，因應本土疫情爆發，各交通場站比照3級疫情警戒，全面加強消毒。下周日起民眾禁止在交通工具上飲食外，因生理需求必須喝水、服藥、哺乳等，應於食用完畢後盡快把口罩戴回；其他有飲食需求者，在與不特定對象保持社交距離，或有適當阻隔設備情況下，也可短暫取下口罩。任何人違反規定，經勸導不聽，可罰款3,000至1.5萬元（約850至4,200港元）。