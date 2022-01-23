瀕危野生動物遭盜獵　輾轉售往民營動物園

內地官媒上周六（22日）報道，四川省雅安市近日審理一宗特大危害珍貴、瀕危野生動物案，當地警方經歷逾兩年偵查，共查獲多隻國寶級野生川金絲猴及屬國家二級保護動物的小熊貓。案件疑犯被指從獵人購來非法捕獵的獵物後，轉手售予全國各地民營動物園牟利。

據報，雅安警方前年年初接獲情報，指2006年及2017年因買賣及藏有珍貴野生物種被判囚的李某華，疑重操故業大量販賣野生動物。警方調查發現，李某華專門找來一個果園藏匿買來的野生動物，又在裏面養飼豬、雞等來掩蓋野生動物的氣味。他獲友人的引薦下，將動物賣給安徽銅陵動物園，由園方向林業部門以繁育自我繁殖的方式，申請合法出售動物，轉手予其他民營動物園，遍及江蘇省、山東省等多個省市。

警方表示，李某華以約1.3萬元（人民幣，下同，約1.6萬港元）從獵人處購得川金絲猴，再以7.5萬元（約9.2萬港元）賣給銅陵動物園，該園獲批合法出售後再以每隻50萬（約61.4萬港元）售出。李某華溝通時會用暗號代表不同動物，交易過程又會全程監視交警檢查動向，令辦案難度提升。

到前年12月，李某華與兒子李某秋及司機劉某從四川綿陽出發，找獵人龍某軍購買小熊貓，警方一邊防範他們的監視，當場將三人抓獲，並從車內找到3隻小熊貓，至於龍某軍同遭拘捕。審訊期間，李某華承認犯案，四川警方其後聯同全國5省6市的公安，查處多間收購及「洗白」野生動物的動物園，共15人被抓獲，查獲18隻川金絲猴及17隻小熊貓。