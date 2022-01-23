醉漢約同事拳賽後斃命　檢方不予起訴

貴州一名男子酒後主動邀請朋友進行拳擊比賽，結果卻被打傷致死。內媒上周五（21日）報道，檢方認為該男子應自行承擔風險和後果，比賽中對手沒有存在故意或者過失，因此不構成犯罪，於上周一（17日）作出不起訴決定。

貴州平塘縣人民檢察院審查查明，死者羅某某與21歲的毛某某為酒吧同事。去年5月2日晚，羅某某酒後到酒吧上班見到毛某某後，稱自己曾練過跆拳道，提出與毛某某到酒吧二樓的一家格鬥健身俱樂部切磋，由俱樂部股東兼管理人員張某某擔任裁判。由於羅、毛二人方均未受過專業拳擊培訓，在比賽中各自朝對方頭部、軀幹、腿部等部位亂打，當比賽進入第三回合，毛某某因體力不支主動叫停，張某某判雙方平局。

比賽結束後，二人回到酒吧，毛某某繼續上班，羅某某則於晚上約10時離開酒吧回家。同月5日下午1時許，羅某某被家屬發現死於家中。經司法鑑定，羅某某遭鈍性外力作用於頭部致硬膜下出血致死。同月19日，毛某某家屬與羅某某家屬達成協議，前者賠償死者羅某某喪葬費及家屬撫慰金共8萬元人民幣（約10萬港元）。

平塘縣人民檢察院本院認為，死者羅某某作為成年人，應知拳擊比賽具有對抗性及人身危險性，參與者既是危險的潛在製造者，也有可能成為危險後果的實際承擔者。羅某某酒後自甘冒險主動邀請他人切磋，由此帶來的風險和後果應自行承擔，認定毛某某在本次拳擊比賽中沒有存在故意或者過失，因此不構成犯罪。