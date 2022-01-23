情侶因手機號備註爭執　女方摔死男子被起訴

男女朋友之間不時會以「老公」、「老婆」互稱以示親暱。內媒上周五（21日）從中國檢察網獲悉一宗案件，安徽東至縣男子鄭某因為沒有將女友王某的手機號碼備註稱「老婆」或「親愛的」，令女友生氣，二人拉扯期間，女方滾落樓梯死亡。事後鄭男依過失致人死亡罪被公訴。

去年7月18日晚10時許，王某下班回到家時，在二樓房間查看同居男友鄭某的手機，因為手機號碼備註問題不高興，於是掉頭便走。鄭某見狀趨前拉住王某不讓其離開，雙方拉扯之際，鄭某將拉住王某的手鬆開致後者從二樓跌落一樓受傷。鄭某於是撥電求救，將王某送到東至縣人民醫院搶救。惜同月22日，王某經搶救無效身亡。同年9月10日，經東至縣公安司法鑑定中心鑑定，王某因鈍性外力致顱腦嚴重損傷死亡。

早年因開設賭場獲緩刑的鄭某因涉嫌過失致人死亡罪，去年8月3日被東至縣公安局刑事拘留，同月17日經東至縣人民檢察院批准逮捕。東至縣人民檢察院認為，鄭某犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以過失致人死亡罪追究其刑事責任。鄭某認罪認罰，可從寬處理，該檢察院已提起公訴，請求法院依法判處。