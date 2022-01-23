美雙航母雙兩棲艦　菲律賓海練兵懾華

美國持續試圖對中國實施軍事圍堵之際，美國兩艘航空母艦、兩艘兩棲攻擊艦及26架隱形戰機，上周六（22日）在菲律賓海與日本一艘直升機驅逐艦展開聯合訓練及行動。美方聲稱，此舉旨在維持及保護一個自由及開放的印太地區。

根據美國國防部發放的照片，美國海軍航空母艦卡爾文森號與林肯號、兩棲攻擊艦埃塞克斯號與美利堅號、神盾巡洋艦莫比爾灣號與尚普蘭湖號、神盾驅逐艦格里德利號、查菲號、斯普魯恩斯號，與日本海上自衞隊日向號在菲律賓海行動；與此同時，卡爾文森號與林肯號的艦載機組成飛行編隊飛越艦隊上空。

卡爾文森號與林肯號各自搭載10架F35C隱形戰機，美利堅號配備6架F35B隱形戰機，是美國海軍集結最多該系列隱形戰機的一次；英國皇家航空母艦伊利沙伯女王號去年部署歐洲及印太地區時，配備18架美英兩軍F35B隱形戰機。F35B與F35C的分別，是前者可以短距離起飛及垂直降落，後者適用於航空母艦升降。

外界關注美國在印太地區，特別是西太平洋部署大批軍艦。林肯號與美利堅號本月分別從美國加州聖迭戈及日本長崎縣佐世保啟航；卡爾文森號已經在印太地區部署大約半年，預計稍後回國並由林肯號「接手」在區內巡航。埃塞克斯號早前結束在中東的部署，取道太平洋回國，此前在南海與卡爾文森號演習。