售偷拍畫面牟暴利　酒店更衣室被實時收看

內媒經調查後上周六（22日）報道指，全國有大量閉路鏡頭偷拍影片透過境內外的網絡平台傳播，有人私自安裝鏡頭或破解他人安裝的閉路電視，再出售可供人實時觀看的帳戶號碼，還有人在線下做賣家代理圖利。受影響的場所包括酒店、更衣室甚至婦科手術台。

內媒近日發現，在社交網站Twitter、通訊軟件Telegram及QQ上，有人出售實時觀看針孔鏡頭偷拍的ID，售價由100元（人民幣，下同，約124港元）至600元（約737港元）不等，部分精品酒店的偷拍更可售超過1,000元（約1,228港元），有人甚至將偷拍的裸露或色情畫面錄製成影片，在指定群組內收費發布。

報道指，有安裝者將鏡頭藏在隱蔽處，通過官方軟件就可實時觀看，亦有賣家會以約600元購買器材破解監控鏡頭，再轉售該ID牟利。有犯罪組織招攬下線販賣ID，一個多月便賺數萬元。

有專家分析指出，監控鏡頭廠商為方便顧客，會設置簡單的密碼，惟用戶更改密碼意識不高，變相容易被人破解；而且偷拍產業鏈具有靈活性及隱蔽性，當局執法及檢控均有難度。至於被偷拍者，也因為心理上恐慌及憂慮浪費時間金錢，甚少配合調查或堅持追究責任。