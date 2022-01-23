前美高官：北京觀察俄烏局勢　考慮是否攻台

美國前白宮國家安全顧問奧布賴恩上周五（21日）接受美媒訪問，指出中國大陸正觀察拜登政府與俄羅斯在烏克蘭局勢的一舉一動，再衡量是否在下月舉行的北京冬季奧運會後進攻台灣。

奧布賴恩表示，美國在歐洲的首要國家安全利益是確保防衞北約，不想俄羅斯侵佔非北約成員國及向北約國家施加更多壓力，其次是大陸領導人小心地觀察俄羅斯總統普京的每一步，同時考慮是否在北京冬奧後侵台，如果北京認為就算會造成國際局勢動盪仍然值得攻台，可能會開啟海上通道，挑戰美國離中俄兩國最近的阿拉斯加州。

奧布賴恩強調美國在台灣有重大國家安全和外交利益，若北京控制台灣，解放軍可在短時間內抵達美國西面門廊。他形容台灣是太平洋的木塞，只要台灣淪陷，大陸海軍就可以走出太平洋，威脅美國夏威夷、加州或阿拉斯加的阿留申群島。大陸攻台亦可切斷美國與日本、新西蘭、澳洲和菲律賓等盟友的聯繫，所以美方要確保國家可以入侵和征服鄰國不是新的國際秩序，因為後果將遠遠超出烏克蘭。他認為美國總統拜登白白同意俄德「北溪2號」天然氣管道項目，普京卻利用烏克蘭危機「用槍指着西方國家的頭」。