政協官媒籲取消中考　提高職校學生比例

內地本科生過盛，官方提倡職業學校升格，希望培育更多實用專業人才。廣東省、四川省政協委員日前分別呼籲取消中考（初中畢業考試）分流，以及提高職業學校學生比例，直至與普通高中生比例相當。

廣東省政協委員、華南師範大學化學學院教授許旋在上周三（19日）的會議上提到，教育雙減政策需要進一步加快推進教育評價體制改革，建議大面積增加高中學位，爭取國家授權廣東部分城市試點將高中教育納入義務教育，乃至取消中考分流，減輕家長學生的焦慮。

四川省政協委員、遂寧市政協主席楊軍上周三（18日）作大會發言時表示，（普通高中生與職業學校學生）過早分流，否定了學生後期成長轉變的可能，有失教育公平，給學生、家長和社會帶來焦慮、恐慌和不滿情緒，呼籲理性推進「普職比」大致相當，探索開展「普職融通」教育試點。

此外，官媒近日引述北京大學國家發展研究院教授、院長姚洋指，內地進行教育制度系統性改革，可以從升學制度來入手，首先應該取消中考分流。姚洋認為，城市兒童被分流的可能性很小，被分流的更多是郊區和農村的孩子，他們往往認為自己被社會拋棄，甚至對社會心生怨恨。