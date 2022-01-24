莫里森微信帳號疑遭入侵　澳洲議員斥中國干預

澳洲傳媒周一（24日）報道，澳洲總理莫里森的官方微信公眾號早前疑遭入侵，變成一個親北京的宣傳帳號，約7.6萬名訂閱者收到通知，指他們應立即退出該公眾號，否則將自動成為新帳號的訂閱者。執政聯盟有國會議員指控，這是中國政府的干預行動，呼籲所有澳洲政客抵制微信。

莫里森的官方微信公眾號疑於本月較早前遭侵佔，並改名為「澳華新生活」，聲稱為澳洲華僑提供生活資訊，帳號頭像亦由其本人的照片，改為新帳號的標誌，據報負責公司是福州九八五信息科技有限公司。報道指，莫里森的微信公眾號於上屆大選時開設，以加強與澳洲華人社區溝通，但一直沒有作認證。

莫里森帳號的管理團隊去年7月最後一次更新後再沒法登入，曾向騰訊提出多個關於重新獲得訪問許可權的方法，但未獲回覆。團隊本月10日再發電郵聯絡不果，訊息顯示該帳號被系統收回，之後將遷移至一個去年10月註冊的澳洲本地資訊帳號。澳洲工黨黨魁阿爾巴內塞等不少政客亦有使用微信，其帳號目前未見異狀。

自由黨參議員、國會情報委員會主席帕特森（James Paterson）認為，在他看來這顯然是中國政府的行動，形容是外國干預。他指控中方試圖透過禁止莫里森進入華人社區最廣泛使用的平台，阻礙他與澳洲華人溝通的能力；又斥此舉是在澳洲邊境外實施審查制度，強調不允許外國政府干涉澳洲民主，呼籲當地政客抵制該平台。