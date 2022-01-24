尋親苦命少年海邊服藥　搶救無效死亡

河北省邢台市少年劉學州早前與親生父母重逢後，反被生父斥責賣慘，並再度被對方拋棄。他周一（24日）凌晨在社交平台留下遺書，內容談及生前總總不幸經歷，之後在海南三亞市海邊服藥自殺死亡，送院搶救無效，終年15歲。

三亞市警方證實，劉學州經搶救無效後死亡。劉學州舅母柴俊燕透露，劉學州當日凌晨在海邊服藥，被途人發現時已失去意識，初時尚有呼吸，獲送院搶救。至於醫院職員凌晨4時透露，劉學州吞下數十片抗抑鬱類藥物，已失去脈搏和自主呼吸能力。

在自殺當天，劉學州曾於凌晨0時2分發布題為《生來即輕，還時亦淨》遺書，回顧自己波折一生。他指自己一出生就被親生父母賣走換禮金，至4歲時養父母因爆竹廠爆炸雙亡，就連讀寄宿制小學亦被同學排斥欺凌，也被校方刻意孤立，6年間轉了5次學。至小學六年級時，劉發奮變得外向，也學會反駁別人指控，開始較少遇到欺凌。

然而，劉學州初中時曾遭男教師酒後猥褻，更被對方要挾不要聲張，自此萌生抑鬱傾向，漸想找到造成一切的親生父母。養育他的同村長輩最初拒絕透露販賣人口的中介人，劉後來則在疫苗登記簿上查到自己原名為丁晶，生父名叫丁雙全。劉隨即致電生父，對方一開始卻矢口否認有遺失兒子。

不久，丁雙全再次致電劉學州，承認兩人親生父子關係，並表示已與劉的生母離婚，且均已再婚。劉學州後來與生母談及「想要一個家」的說法，生母立即激動指摘劉是在「逼死她」。劉又向生父提及想要一個住所，生父同樣斥責劉「不管他們（生父母）死活」、忘恩負義，並表示要封鎖劉的聯絡方式。

對於劉學州總總經歷，部分網民質疑劉衣着光鮮，又有錢去三亞市，尋親是博取關注。劉在遺書反駁，名牌是自己儲錢買的仿冒品，而去三亞市則是為了解脫。他坦言自己一生見識到人心黑暗，但自己才十幾歲，一切實在太難以承受。

劉學州在遺書最後提到，他希望大家不要為他感到傷心，希望警方可從其手機搜集證據及錄音，替其一生畫上完美句號。他又委託舅母柴俊燕把銀行戶口中來自網民資助金錢，捐贈予「石家莊市孤兒院」，為小朋友買一些漂亮衣服及食物，並以「陽光照在海面，我也歸於大海。從這裏結束自己的一生，也帶走了這個世界上最美的風景」作結。