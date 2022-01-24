美軍前上將：如陸攻台　美將經濟制裁

美國前海軍上將斯坦夫里迪斯（James Stavridis）近日接受法媒訪問談及台海議題，認為美國對中國大陸應採取雙面策略，又指如果大陸進攻台灣，美方將以經濟制裁回應，並向台灣提供自衞所需的武器裝備，包括彈道導彈防禦系統或網絡控制資源，並在情報與聯合軍事訓練上給予協助。

有關訪問於上周六（22日）刊出。斯坦夫里迪斯認為，美國應在與大陸關係未惡化到沒有退路前，一方面盡量找到共同點，另一方面在大陸不遵守人權或武力攻台時，不要害怕與其對抗。對於陸美會否因台灣而大規模開戰，他指出大陸的紅線是台灣正式宣布獨立，但認為不會發生，故不太可能出現美國登陸的情況。惟他指台海局勢不樂觀，雙方可能因一個意外、小型外交或軍事誤算，觸發沒法控制的軍事升級。

被問及美澳印日四方安全對話（Quad）合作頻繁，美國是否忘了歐洲盟友，斯坦夫里迪斯否認此說法，強調歐洲盟友與北約仍然重要，亦希望歐洲盟友積極投入印太地區，對抗正擴大軍事勢力的大陸。他又認為，俄羅斯對烏克蘭現在所做的事，如同大陸對台灣的所為，指摘中俄政權均企圖靠武力控制其領土，視西方國家的反對為紅線。