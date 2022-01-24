台增51宗新冠　二級警戒延至年初七

農曆新年前夕，台灣周一（21日）新增51宗新冠肺炎確診病例，其中15宗屬本土感染個案，並無患者病歿。考慮國際疫情仍然嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布，自周二（25日）至下月7日，全台延長疫情第二級警戒標準，而全台醫院由即日起停止探病。

指揮中心稱，新增本土確診患者分別是10男5女，年齡介乎10多歲至50多歲。至於境外輸入病例共有36宗，分別是21男15女，年齡介乎4歲至70多歲，由美國、印尼、香港及越南等地入境，而入境時間則由本月9日至周日（23日）為由。眾多輸入病例當中，兩名患者來自帛琉，指揮官陳時中稱會檢討相關檢疫政策。

與此同時，鑑於國際疫情未見好轉，加上境內亦有患者感染新冠變種毒株Omicron，指揮中心宣布全台延長疫情二級警戒，維持加強戴口罩的規定，包括民眾參與運動、唱歌、拍照仍須戴上口罩，而超市及街市等亦會加強人流管制，不開放試吃服務。

至於台灣早前自購一萬份來自美國藥廠默沙東（亦稱默克公司）新冠口服抗病毒藥物「Molnupiravir」原定農曆新年之後運抵，但在指揮中心爭取下，首批2,016份藥物周一（24日）清晨由長榮航空BR641貨機送抵台灣。