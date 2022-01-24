銀監會前副主席蔡鄂生涉濫權　遭開除黨籍

中紀委周一（24日）通報稱，中國銀行業監督管理委員會前前黨委委員、副主席蔡鄂生，因為涉嫌濫用金融監管權，嚴重擾亂金融市場秩序及污染金融領域政治生態，故此被開除黨籍及取消待遇。中紀委去年曾通報指，蔡鄂生涉嫌嚴重違紀違法問題，已被立案審查及調查。

通報稱，蔡鄂生違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊和打高爾夫球等活動安排，多次違規出入私人會所、不按規定報告個人有關事項；寡廉鮮恥，大搞權色、錢色交易；不正確履行職責，違規干預和插手行政許可事項；利用職務便利和影響力為他人在融資貸款、項目承攬、職務晉陞等方面謀利，並非法收受巨額財物。

當局認為，蔡鄂生的行為構成嚴重職務違法，並涉嫌受賄、利用影響力受賄、濫用職權犯罪，應予嚴肅處理。蔡鄂生將被沒收違紀違法所得，所涉問題和財物移送檢察機關審查。

資料顯示，70歲的蔡鄂生在中國央行系統工作已有20多年，曾擔任中國人民銀行行長助理和黨委委員，中國人民銀行上海分行行長和黨委書記，以及中國銀行業監督管理委員會副主席等職位。至去年7月，蔡鄂生退休已有8年仍然被查。