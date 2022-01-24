美軍提升對華施壓　雙航母入南海行動

美國近期對中國的軍事施壓有增無減，美國海軍周一（24日）宣布，兩個配備F35C隱形戰機的航空母艦打擊群，前一天駛入南海展開水面及空中行動，展示美國印太司令部投射強大海上部隊的能力，並確保地區穩定與反擊惡意影響。

美國海軍卡爾文森號航空母艦打擊群與林肯號航空母艦打擊群周日（23日）由菲律賓海駛入南海，軍方表示它們在區內展開聯合行動，包括強化海上通訊行動、反潛作戰、空中作戰行動、海上補給、艦載機互降行動、海上阻截行動，旨在加強海上整合行動及作戰狀態，所有訓練將在國際水域依據國際法進行。

航空母艦卡爾文森號搭載10架F35C隱形戰機，與神盾巡洋艦尚普蘭湖號、神盾驅逐艦史托戴爾號與查菲號、補給艦育空號與華盛頓•張伯斯號組成打擊群；航空母艦林肯號亦有10架F35C隱形戰機，其率領的打擊群還有神盾巡洋艦莫比爾灣號，神盾驅逐艦菲茨杰拉德號、格里德利號、桑普森號、斯普魯恩斯號。

美國與日本上周一（17日）至上周六（22日）在沖繩以南的菲律賓海演習，美方除了派遣卡爾文森號、林肯號、尚普蘭湖號、莫比爾灣號、查菲號、格里德利號、斯普魯恩斯號外，還有兩棲攻擊艦埃塞克斯號與配備F35B隱形戰機的美利堅號，以及日本直升機驅逐艦日向號，以提升美日同盟的威懾及應對能力。