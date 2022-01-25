稱江歌案判決證據不足　劉鑫提出上訴

中國籍女留學生江歌2016年在日本被殺，兇手前女友兼江的閨密劉鑫（後改名劉暖曦）因躲起未有施救，本月10日被山東青島市城陽區人民法院一審判處須賠償江母江秋蓮共69.6萬人民幣（約85.7萬港元）。劉鑫的代表律師胡貴雲周一（24日）向法院提出上訴，指判決的證據不足，而劉鑫更指法院抹黑她與江歌的真實感情，激化她與江母的矛盾。

胡貴雲在遞交上訴期限最後一日，以郵寄方式將上訴材料呈交予法院，要求駁回江母所有訴訟請求，她指劉鑫收到一審判決時已認為當中有錯誤。在上訴狀中，劉鑫解釋自己當時不可能預見兇手陳世峰會採取極端行動，又指事發時並非她反鎖自己在房內沒有施救，而是房門被外力強行關上，形容判決將事發經過拼湊成「看起來一切就似劉鑫滿懷心機一步步使江歌遭遇死亡」的效果，胡貴雲表明會在合適的時候，公布上訴狀全部內容以及相關的證據。

狀書亦附有劉鑫的特別聲明，表示一審判決抹黑劉鑫與江歌的真實感情和真實情況，不僅沒有化解她和江母的矛盾，反而使得江母進一步認為劉鑫就是一個居心叵測的人。胡貴雲續指，劉鑫完全無法接受及理解法院在缺乏相關證據的情況下，為何會得出這樣一份與客觀事實並不相符的認定，更稱劉鑫目前狀態不好。江母同日回應劉鑫提出上訴，指對此毫不意外，將會依法應訴。