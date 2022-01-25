公安部成立專項小組　肅清孫力軍政治團夥流毒影響

公安部周一（24日）深夜通報，公安機關肅清孫力軍政治團夥流毒影響專題會議當天召開，公安部黨委書記、副部長王小洪出席並講話。會議強調，全國公安機關以更加嚴肅的態度、更加嚴格的要求、更加有力的措施，堅決徹底肅清公安部前副部長孫力軍的政治團夥流毒影響，徹底清除涉及孫力軍政治團夥的隱患後患。

會議指出，孫力軍政治團夥的嚴重違紀違法問題，嚴重危害黨和國家政治安全，也嚴重破壞了公安機關政治生態、嚴重損害了公安隊伍形象。全國公安機關要從政治上充分認識孫力軍政治團夥的嚴重危害性，切實把肅清工作作為當前重中之重的政治任務，確保取得實實在在的成效，而決不能把這項工作當成一般工作看待。各單位領導幹部特別是「一把手」更要真正負起責任，把存在的政治隱患全部清除。

會議又指，公安部黨委已成立「公安部肅清孫力軍政治團夥流毒影響專項工作領導小組」，各級公安機關要盡快成立相應領導機構及工作機構，在黨委和政府領導下，加強與紀檢監察、組織人事等部門的溝通配合，確保肅清流毒工作形成最大合力、取得最好效果。