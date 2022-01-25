失散48年　警方協助雙胞胎兄弟重逢

家住浙江杭州市的丁先生早前向杭州市公安局西湖區分局求助，希望警方協助他尋回失散48年的雙胞胎哥哥，讓年紀老邁的父母能在有生之年再見上哥哥一面。警方經過長時間工作後，終在山東尋回丁先生的哥哥，而丁先生的父母也在周一（24日）得償所願，終於一家團聚。

內媒報道，丁先生兄弟於1974年出生於嘉興海寧市某農村，由於當時丁父丁母已育有一子，雙胞胎的到來讓本就不富裕的家庭更加拮据。起初，夫妻倆打算咬緊牙關，撫養3名兒子長大成人，惟丁父的身體每況愈下，雙胞胎也因營養不良，身體愈發瘦弱。無奈之下，丁父丁母通過中間人介紹，把雙胞胎哥哥送給城裏一對夫婦寄養。數個月後，丁母感到後悔，於是向中間人表示欲領回孩子，惟對方卻指孩子過得很好，丁母只好作罷。

在丁先生10多歲時，丁母決心把兒子找回來，於是費盡心思打聽中間人的住處，豈料該中間人已患老年癡呆，不記得孩子被哪家抱走。自此，丁母便展開漫長的尋親之路，後來尋親的重任又交予長大後的丁先生。

上月7日，丁先生致電西湖區分局，希望警方提供協助。警方根據雙胞胎特有的相貌特徵，通過大量比對工作後，發現山東男子馮曉與丁先生的外貌高度相似，於是與山東警方取得聯繫。山東警方通過走訪當地村民，以及向馮曉本人核實後得知，馮曉確不是其父母親生。原來馮曉當年被收養後，養父母一直待他視如己出，在養父母過世後，其伯父便告訴了他的身世。如今，48歲的馮曉也已是4個孩子的父親。

馮曉坦言，得知自己身世後，也想過尋找親生父母，但因為無從着手，也擔心自己是被親生父母拋棄，所以未有行動。在警員告知他被送養的始末後，他也終於釋懷，願意與父母相認。