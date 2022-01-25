航天動力領域新突破　清華大學團隊成功試驗新型引擎

內地傳媒報道，清華大學航天航空學院王兵教授團隊，周一（24日）上午進行了自主研發的新型引擎飛行演示試驗，該引擎在預定的高度和速度範圍內成功點火、穩定工作。試驗的成功表明，中國已掌握該新型引擎的自主研發與工程實現能力，在新型空天動力領域躋身世界前列。

報道指，雖然早在上世紀50至60年代，國際上便提出將自增壓燃燒技術應用於動力系統的概念，但直至2011年前後，隨着相關研究結果發表數量的增加，該概念才引起學術界和工業界的高度關注。而王兵帶領的團隊，在多年研究火箭引擎燃燒不穩定性的基礎上，敏銳地把握空天科技的領域前沿，在國內幾乎空白、國際上方興未艾的情況下，從零起步，構建新型熱力學循環方式，自主研製新型沖壓引擎。

在周一上午11時30分，試驗任務由「清航·大興號」兩級火箭助推執行。在一級火箭分離後，二級火箭將任務段引擎推到預定高度和速度，引擎進氣道實現高效吸氣，供油系統將航空煤油霧化噴入燃燒室，點火系統順利啟動，燃燒室與引擎穩定工作，獲得持續推力，試驗取得圓滿成功。

王兵表示，通過此次飛行任務可了解到在真實飛行條件下，工作環境參數變化對引擎燃燒室運行特性的影響，充分檢驗了引擎的真實工作特性，並驗證現有技術路線的可行性；這為新技術走向工程化和產品化，提供重要的試驗數據，積累真實的飛行經驗。