銅山警抓獲製假團夥　查獲過千箱假酒

即將到來的農曆新年假期為酒類產品的銷售旺季，江蘇省徐州市銅山區公安局周一（24日）通報，當局近日展開突擊查處，搗毀兩處白酒造假窩點，當場查獲各類假冒品牌白酒超過1,000箱，涉案總值逾50萬人民幣（約61.5萬港元）。

據報，銅山警方本月12日收到消息，指棠張鎮有一名劉姓男子經常到廢品站，以高於市價收購成色較好的酒瓶和酒瓶蓋，行為引來民警注意。經查後發現，劉男經常從外面運回大量成箱的「高檔白酒」，時隔不久又會運出去，但因為村內並無酒庫，劉某名下亦無超市等銷售門店，酒的來源備受質疑。

民警隨後追查逐漸掌握劉某背後的假冒偽劣白酒生產銷售團夥，以及製假窩點、倉儲庫房、下線客戶等資訊，他們一般在半夜運輸，不同倉庫會存放不同酒類，過程相當謹慎。警方上周五（21日）得悉劉某正準備大量出貨，遂兵分多路突擊查處團夥的據點及倉庫，當場抓獲5名疑犯，並起出大批假冒品牌白酒，與酒箱、酒盒、空酒瓶、酒瓶蓋、標籤等製作假酒物資。

劉某指，自己與妻子前年年初起用低端白酒為基酒，經灌裝、塑封、貼標、封盒、打包等工序製成假酒，再轉售至多間煙酒店，該犯罪團夥一直躲避警方的追查，最終在銅山落網。案件目前仍正在進一步偵辦中。