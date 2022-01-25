母女防疫檢查點被截停　雪中度過一夜

河南省許昌市有一名母親周日（23日）透露，自己的女兒日前從就讀的禹州市第一高級中學獲統一安排送回家後，在家附近的防疫檢查站接連被工作人員攔下，結果兩母女在大雪中站一整夜，質疑防疫措施不近人情。禹州市政府周一（24日）表示，該女學生因錯填住址，將由屬封控區住址填寫為防範區的另一居所，才在途中被勸返，及後已獲學校妥善安置。

李某某的母親董女士指，女兒上周六（22日）晚上回家時被防疫人員攔下，當時董女士提出願意全家隔離，仍不獲放行，兩人其後步行投奔親屬，但均遭卡點堵截，無奈只得再次返回，最後她們在雪中由晚上8時站到次日凌晨5時，董女士到早上10時與學校聯絡，始獲校車派車接回。禹州市夏都街道辦周日表示，知悉情況後已告訴董女士有關政策，並對防疫人員缺乏人情的處理方式予以批評。

禹州市指，該學生李某某原住在被劃作封控區的禹州市夏都街道轄區，卻將居住地填為防範區的潁川街道無名路某獨居院，因此獲列入護送返家對象，她被護送至中途要自行下車，攜行李步行至距離實際寓所200米的無名路卡點，期間不聽防疫人員勸阻執意返回家中。防疫人員事後到李某某家中與其父母商討，同意將學生送往梁北鎮半坡店的親屬家，但由於該處同屬封控區，故途中又被勸返。而校方得悉事件後，已接回李某某回校安置。

禹州市委、市政府表示，會責成教育等相關部門，進一步嚴肅防疫工作紀律，落實人性化關愛措施，細化護送學生返家流程，確保每個返家學生都能夠安全回家過年，同時歡迎社會各界監督護送學生返家工作。