網信辦持續整治飯圈亂象　防失德藝人藉晚會復出

內地近年加強整治娛樂圈，尤其針對飯圈亂象和藝人違法失德行為。網信辦周一（24日）通知開展農曆新年網絡環境整治專項行動，重點包括嚴防飯圈亂象反彈，並嚴防違法失德明星藝人利用晚會、直播等轉移陣地復出。

通知指出，為了營造文明健康、喜慶祥和的農曆新年網上輿論氛圍，網信辦決定自當日起開展為期1個月的專項行動，重點包括集中整治網絡暴力、散播謠言等問題；持續開展整治飯圈亂象；加大炫富拜金、封建迷信等問題治理力度，遏制不良網絡文化傳播擴散；從嚴整治「網紅兒童」、「軟色情」等問題；加強重點頁面版面生態問題治理，營造良好農曆新年氛圍。

通知強調，將重點整治借疫情、社會熱點事件等挑動網民對立，進行人肉搜索、辱罵攻擊等網絡暴力行為；並將嚴肅查處農曆新年期間以「搶紅包」、「免費送」等方式，誘導網民點擊實施網絡詐騙等問題。娛樂方面，將及時清理借農曆新年相關話題炒作娛樂明星低俗緋聞醜聞等訊息，並將重點關注明星、經理人公司（工作室）、粉絲團（後援會）、娛樂類帳號，集中查處挑撥教唆粉絲群體互撕謾罵、誘導應援打榜等訊息。