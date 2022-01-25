華商人認買下莫里森微信帳號　稱與政治無關

澳洲總理莫里森的官方微信公眾號早前疑遭侵佔，變成親北京的外宣帳號「澳華新生活」，當地有議員指摘是中國干預。澳媒周二（25日）報道，該帳號由福州九八五信息科技有限公司的負責人接管，他表示因為看中莫里森的粉絲多，才「買下」該帳號。

福州九八五信息科技有限公司負責人黃愛鵬（Huang Aipeng，音譯）受訪表示，他於去年11月向福州一名紀姓（Ji，音譯）男子買下莫里森的微信公眾號，原因是他想要一個有大量粉絲的平台，而莫里森的帳號有多達7.6萬名訂閱者，強調這交易與政治無關，並拒絕透露交易金額。黃聲稱，賣方當時沒告訴他帳號的使用者是誰，他也不認識莫里森；又指自己接管該帳號獲得微信同意，故不會把帳號還給莫里森。

報道提到，至少有12名澳洲政客透過位於中國的中介開通微信帳號，包括多名政府部長，做法與其他西方政客相同，而莫里森的帳號則由上述紀男於2009年1月註冊開通。智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）有分析師批評此舉不智且存在風險，認為微信受到中國政府言論管制，澳洲政客應抵制。