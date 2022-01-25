為官不廉濫權妄為　省委政法委前副書記遭雙開

黑龍江省委政法委前副書記、一級巡視員何健民涉嚴重違紀違法，省紀委監委日前立案審查調查。據黑龍江省紀委監委周二（25日）消息，經黑龍江省委批准，省紀委監委決定給其雙開處分。通報指何健民為官不廉，濫權妄為。

黑龍江省紀委監委通報稱，何健民違反政治紀律，轉移隱匿證據，對抗組織審查；違規收受禮金；不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；又違反工作紀律，違規辦理機動車特殊號牌，違規辦理警風警紀監督員證；利用職務上的便利以及職權或地位形成的便利條件，為他人在幹部選拔任用、特殊車牌辦理、經費裝備撥付、項目承攬審批等方面謀取利益，非法收受他人巨額財物，涉嫌受賄犯罪。

通報指出，何健民身為省級政法系統黨員領導幹部，執法犯法，將選人用人公權力和公安系統公共資源當成自己謀取私利的籌碼，大搞權錢交易，瘋狂斂財，其行為已嚴重違紀違法。經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予他開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。