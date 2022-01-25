內地去年登記戶籍新生兒　比前一年減116.2萬人

內地出生率自2017年起至去年出現5連降，據公安部戶政管理研究中心周一（24日）發布數據，截至上月31日，去年出生並已到公安機關進行戶籍登記的新生兒共887.3萬人，較前一年的1,003.5萬少116.2萬人。專家相信，未來內地出生人口仍可能會有較大的下行壓力。

國家統計局於上周公布去年全年出生人口1,062萬人，較上一年度減少了138萬人。新生兒戶籍登記數據與實際全年出生人口數據存在一定偏差，原因是一些家庭因怕麻煩或逃避各類生育限制懲罰性措施，可能選擇在孩子剛出生的一段時間內不及時上戶口。但自從去年7月官方明確提出，取消社會撫養費（即超生處罰），相信未來新生兒的戶籍登記率會進一步提高。

在登記戶籍的新生兒中，男性有468.1萬人，佔52.75%；女性有419.2萬人，佔47.25%。男孩比女孩多出48.9萬人，顯示性別比例失衡繼續保持，男性娶妻更難。據國家統計局早前數據，到去年末中國男性人口約7.2億人，女性約6.9億人，男性較女性多約3,000萬人。

無論是國家統計局或公安部發布的數據，內地出生人口均呈現明顯的下降趨勢。中國人口學會會長、中國人民大學人口與發展研究中心主任翟振武表示，育齡婦女總體規模下降、當代年輕人婚育推遲以及社會發展帶來的生育意願下降，是導致出生人口數量下降的三大原因。此外，新冠疫情大流行也壓抑了部分的生育需求。中國人民大學教授宋健分析，中國育齡婦女內部年齡結構趨於老化，尤其是20至34歲生育旺盛期育齡女性規模在2030年前下降明顯，將給出生人口帶來較大下行壓力。